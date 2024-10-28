Paradise Daiquiris Country Club Country Club
2021 Country Club Rd, Lake Charles, LA
Daiquiris
Well Daiquiris
190 Octane$6.50
Almond Joy$6.50
Amaretto Colada$6.50
Amaretto Punch$6.50
Amaretto Sour$6.50
Bahama Mama$6.50
Banana Daiquiri$6.50
Banana Split$6.50
Blue Hawaiian$6.50
Blue Lagoon$6.50
Blueberry Hill$6.50
Buttered Nipple$6.50
Caribbean Freeze$6.50
Colorado Bulldog$6.50
Coma$6.50
Grasshopper$6.50
Hawaiian Tropic$6.50
Hurricane$6.50
Italian Margarita$6.50
Jungle Colada$6.50
Jungle Juice$6.50
Jungle-Rita$6.50
King Cake$6.50
Lemon Drop$6.50
Sunset Margarita$6.50
Liquid Valium$6.50
Long Island Tea$6.50
Margarita$6.50
Monkey Shine$6.50
Mud Slide$6.50
Orange Dreamsickle$6.50
Pain Killer$6.50
Pina Colada$6.50
Pineapple Paradise$6.50
Pink Lemonade$6.50
Screwdriver$6.50
Sex on the Beach$6.50
Purple Rain$6.50
Strawberry$6.50
Strawberry Banana$6.50
Strawberry Banana Colada$6.50
Strawberry Colada$6.50
Strawberry Fiesta$6.50
Strawberry Lemonade$6.50
Strawberry LIT$6.50
Strawberry Margarita$6.50
SweetTart$6.50
Tequila Sunrise$6.50
Triple Crown & 7$6.50
Tropical Margarita$6.50
Tuiti Fruiti$6.50
Twisted Crown$6.50
Watermelon$6.50
Wedding Cake$6.50
Where's My Pants$6.50
White Russian$6.50
Who Dat$6.50
**Special Request**$6.50
malibu punch$6.50
Malibu Freeze$6.50
Tropical Surge$6.50
Cowboy-Rita$6.50
dirty hippie$6.50
Premium Daiquiris
Almond Joy Absolut$8.25
Bahama Mama Bacardi$8.25
Banana Daiquiri Bacardi$8.25
Banana Split Bacardi$8.25
Blueberry Hill Bacardi$8.25
Butter Berry Absolut$8.25
Colorado Bulldog Absolut$8.25
Crown & 7up$8.25
Crown Apple & 7up$8.25
Crown Apple Lemonade$8.25
Crown Blackberry & Lemonade$8.25
Crown Peach & Lemonade$8.25
Crown Vanilla & 7up$8.25
Hawaiian Tropic Bacardi$8.25
Kajun Kooler Bacardi$8.25
Lemon Drop Absolut$8.25
Lemon Drop Tito's$8.25
Maliibu Freeze$8.25
Mud Slide Absolut$8.25
Mud Slide Tito's$8.25
Orange Dreamsicle Bacardi$8.25
Pina Colada Bacardi$8.25
Pina Colada Malibu$8.25
Pink Lemonade Absolut$8.25
Screwdriver Absolut$8.25
Strawberry Bacardi$8.25
Strawberry Banana Bacardi$8.25
Strawberry Banana Colada Bacardi$8.25
Strawberry Bayou$8.25
Strawberry Colada Bacardi$8.25
Strawberry Fiesta Bacardi$8.25
Strawberry Lemonade Bacardi$8.25
Strawberry Malibu$8.25
Sweet Tart Absolut$8.25
Sweet Tart Tito's$8.25
Tequila Sunrise Quervo$8.25
Tuiti Fruiti Bacardi$8.25
Twisted Crown & 7$8.25
Watemelon Absolut$8.25
Watermelon Tito's$8.25
**Special Request**$8.25
Top Shelf Daiquiris
Colorado Bulldog Grey Goose$10.50
Crown Black & 7up$10.50
Lemon Drop Grey Goose$10.50
Makers Mark & 7up$10.50
Mud Slide Grey Goose$10.50
Orange Dreamsicle Bayou Select$10.50
Pina Colado Bayou Select$10.50
Screwdriver Grey Goose$10.50
Son of a Peach Grey Goose$10.50
Strawberry Bayou Select$10.50
Strawberry Lemonade Grey Goose$10.50
Sweet Tart Grey Goose$10.50
Tequila Sunrise Patron$10.50
Watermelon Grey Goose$10.50
White Russian Grey Goose$10.50
**Special Request**$10.50
On The Rocks
Game Day Daiquiris
Mardi Gras Daiquiris
Halloween Daiquiris
Thanksgiving Daiquiris
Christmas Daiquiris
Bulk Daiquiri Buckets
Non Alcoholic Daiquiris
Bahama Mama *NON*$4.25
Banana Daiquiri *NON*$4.25
Banana Split *NON*$4.25
Bloody Mary *NON*$4.25
Fruit Punch *NON*$4.25
Funky Monkey *NON*$4.25
Hawaiian Tropic *NON*$4.25
Kajun Kooler *NON*$4.25
Lemonade *NON*$4.25
Mai Tai *NON*$4.25
Malibu Freeze *NON*$4.25
Mud Slide *NON*$4.25
OJ Colada *NON*$4.25
Orange Dreamsicle *NON*$4.25
Pina Colada *NON*$4.25
Pink Lemonade *NON*$4.25
Sex on the Beach *NON*$4.25
Strawberry *NON*$4.25
Strawberry Banana *NON*$4.25
Strawberry Banana Colada *NON*$4.25
Strawberry Colada *NON*$4.25
Strawberry Fiesta *NON*$4.25
Strawberry Lemonade *NON*$4.25
Strawberry OJ *NON*$4.25
SweetTart *NON*$4.25
Tuiti Fruiti *NON*$4.25
Energy Drinks
Tropical Surge
Shakes & Desserts No Alcohol
Chips \ Peanuts
Peanuts
Employee Uniforms
Employee Apparel
Well Daiquiri Shots
Premium Shots
Top Shelf Shots
Paradise Daquiris & Grill Locations and Hours
Country Club
(337) 240-8495
Open now • Closes at 11PM
Moss Bluff
(337) 905-1171
Open now • Closes at 11PM
Sulphur
(337) 533-2230
Open now • Closes at 11PM